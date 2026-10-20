Центробанк понизил официальный курс доллара на 20 октября до 82,85 рубля, что на 76,73 копейки ниже предыдущего показателя.
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