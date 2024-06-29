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Капитальный Талибан – зачем в Афганистан возвращаются инвесторы

Капитальный Талибан – зачем в Афганистан возвращаются инвесторы

Талибы взывают к РоссииВообще-то их – талибов, уже понемногу выводят из пресловутого перечня запрещённых… «Движение «Талибан» целесообразно исключить из списка запрещённых в России»: на днях с таким предложением к президенту РФ В.

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