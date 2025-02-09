Пять минут хорошего настроения. Жара и холод

Откинувшийся зек покупает холодильник. Продавец: - Вот очень хорошая модель. Двухкамерный. В одной камере прохладная температура, а в другой камере вообще дикий холод! - А! Типа карцер? ****************************************************************************************** При высокой температуре, главное продержаться до сорока двух градусов, потом температура начинает падать.