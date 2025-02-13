Bondi sues state of New York on failure to enforce federal immigration laws

Attorney General Pam Bondi on Wednesday announced the Department of Justice is suing the state of New York over immigration enforcement in her first news conference after taking over the agency six days ago.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии