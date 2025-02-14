«Тоже буду толкаться локтями». Норрис знает, как победить Ферстаппена

«Тоже буду толкаться локтями». Норрис знает, как победить ФерстаппенаGetty Images / Red Bull Content PoolГонщик McLaren Ландо Норриса заявил, что не хочет повторить прошлогодней ситуации, когда Макс Ферстаппен жёстих боролся с ним на трассе.
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