«Тоже буду толкаться локтями». Норрис знает, как победить Ферстаппена

«Тоже буду толкаться локтями». Норрис знает, как победить ФерстаппенаGetty Images / Red Bull Content PoolГонщик McLaren Ландо Норриса заявил, что не хочет повторить прошлогодней ситуации, когда Макс Ферстаппен жёстих боролся с ним на трассе.