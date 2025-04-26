Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Израиль сообщил о запуске ракеты из Йемена в сторону израильской территории

Из Йемена в сторону израильской территории была запущена ракета, сообщили в армии обороны Израиля. «После сирен, которые звучали некоторое время назад в нескольких районах Израиля, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена», — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

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