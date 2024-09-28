УФАС по Свердловской области оштрафовало Совкомбанк за навязчивую рекламу

Житель Свердловской области обратился в соответствующие органы с жалобой на получение нежелательной рекламной рассылки от банка, несмотря на то, что ранее он отозвал свое согласие на такие уведомления, рассказали в пресс-службе управления.
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