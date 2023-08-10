Страна и люди

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Расчет Д-30 ВДВ не позволил украинским боевикам доставить пехоту в район Клещеевки

Расчет Д-30 ВДВ не позволил украинским боевикам доставить пехоту в район Клещеевки

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры отражения наступления вооруженных формирований украинских националистов подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ) к западу от Артемовска и к югу от города, в районе Клещеевки.

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