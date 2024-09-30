Global Look Press/Ting Shen - Pool via CNP/Consolidated News Photos Показательно холодный прием президента Украины Владимира Зеленского в США объясняется просто: от Зеленского и от его маниакального стремления втянуть Запад в третью мировую устали все.
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