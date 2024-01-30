Синоптики предупредили о барической ложбине. Кому может навредить это явление? Советуют врачи

Что такое "барическая ложбина" и нужно ли её опасаться, рассказали эксперты.На этой неделе жителей Москвы ждёт комфортная температура в районе нуля градусов, но при этом существенное понижение атмосферного давления.
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