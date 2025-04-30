Шойгу перечислил пять условий урегулирования украинского конфликта

Пять условий российской стороны для заключения мира в украинском конфликте назвал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 30 апреля во время встречи высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии