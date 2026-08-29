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Татар-информ

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Страховые пенсии в России в 2027 году планируют проиндексировать дважды

Страховые пенсии в России в 2027 году планируют проиндексировать дважды

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Страховые пенсии в России в 2027 году по действующему законодательству должны проиндексировать дважды – 1 февраля и 1 апреля.

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