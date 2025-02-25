Алтайские производители напитков рассказали, ударит ли по ним возвращение Coca-Cola

Напитки, произведенные по традиционным советским рецептам, покупают не меньше, чем продукцию с мировыми вкусами Хотят ли российские производители напитков возвращения на рынок оригинальных Coca-Cola и Pepsi, покинувших страну из-за санкций? На эту тему на федеральном уровне уже высказался глава ГК "Черноголовка", сказав, что Россия — "не проходной двор".