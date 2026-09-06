Малолетний азербайджанец-отцеубийца, сбежавший из Баку в ХМАО, зарезал русского школьника – единоросс Медведев винит диаспору, диаспора отнекивается

Азербайджанец-отцеубийца, сбежавший из Баку в ХМАО, зарезал русского школьника Иллюстрация: Блокнот Очередное убийство совершено мигрантом - малолетним азербайджанцем (и, возможно, его старшим братом) в главном городе ХМАО Ханты-Мансийске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Пока бойцы удерж...
- "Пока бойцы удерж...
- "Пока бойцы удерж...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым