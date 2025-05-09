На Владимирскую область обрушатся заморозки

Во Владимирской области ожидаются утренние и ночные заморозки. Непогода повышает риски возникновения ЧС (происшествий) на объектах жилищно-коммунального хозяйства, энергоснабжения, увеличения количества техногенных пожаров в зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)