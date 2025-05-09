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Владимирские новости

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На Владимирскую область обрушатся заморозки

На Владимирскую область обрушатся заморозки

Во Владимирской области ожидаются утренние и ночные заморозки. Непогода повышает риски возникновения ЧС (происшествий) на объектах жилищно-коммунального хозяйства, энергоснабжения, увеличения количества техногенных пожаров в зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения.

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