TCN: выборы-2024 уже сфальсифицированы — нелегальные иммигранты в США могут безнаказанно голосовать

Администрация Байдена создала все условия, чтобы нелегальные иммигранты попали в списки избирателей, причём власти штатов не имеют права проверять их гражданство, рассказывает борец за прозрачность выборов Кэтрин Энгельбрехт.
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