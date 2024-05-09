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TCN: выборы-2024 уже сфальсифицированы — нелегальные иммигранты в США могут безнаказанно голосовать

TCN: выборы-2024 уже сфальсифицированы — нелегальные иммигранты в США могут безнаказанно голосовать

Администрация Байдена создала все условия, чтобы нелегальные иммигранты попали в списки избирателей, причём власти штатов не имеют права проверять их гражданство, рассказывает борец за прозрачность выборов Кэтрин Энгельбрехт.

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