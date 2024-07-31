Зеленский допустил проведение референдума по передаче территорий России

Президент Украины также высказался об участии России в мирной конференции по Украине. Украинский президент Владимир Зеленский в интервью газете Le Monde заявил, что рассматривает возможность проведения референдумов, где будет поставлен вопрос окончания конфликта и условиях такого решения.
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