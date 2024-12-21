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SPORT24.ru

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Щенсны откровенно высказался об отсутствии игрового времени в «Барсе». Возобновив карьеру, он не сыграл ни минуты

Щенсны откровенно высказался об отсутствии игрового времени в «Барсе». Возобновив карьеру, он не сыграл ни минуты

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны высказал откровенное мнение об отсутствии у него игровых минут в этом сезоне.

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