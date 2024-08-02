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Горизбирком помог зарегистрироваться кандидатом в МО «Шувалово-Озерки» Азату Гулову

Горизбирком помог зарегистрироваться кандидатом в МО «Шувалово-Озерки» Азату Гулову

Петербургская городская избирательная комиссия помогла зарегистрироваться кандидатом в муниципальные депутаты Азату Гулову, которому изначально отказала в регистрации территориальная избирательная комиссия (ТИК) Выборгского района.

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