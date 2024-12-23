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Нетаньяху пообещал решительные действия против хуситов в Йемене

Нетаньяху пообещал решительные действия против хуситов в Йемене

Израиль готов развернуть активную военную операцию против хуситов в Йемене. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал движению "Ансар Алла" такое же противодействие, какое вооруженные силы Израиля оказывают ХАМАСу и "Хезболле".

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