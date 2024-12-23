Нетаньяху пообещал решительные действия против хуситов в Йемене

Израиль готов развернуть активную военную операцию против хуситов в Йемене. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал движению "Ансар Алла" такое же противодействие, какое вооруженные силы Израиля оказывают ХАМАСу и "Хезболле".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии