"Наслышана о цене успеха и красоты". Софья Синицына, которую подозревали в романах с Константином Богомоловым и Фёдором Бондарчуком, ответила на слухи

Актриса Софья Синицына, которую сначала подозревали в том, что она разрушила брак 57-летнего Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой, а накануне обвинили в романе с 49-летним мужем Ксении Собчак Константином Богомоловым, в соцсетях прокомментировала эти слухи.
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