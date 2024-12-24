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"Наслышана о цене успеха и красоты". Софья Синицына, которую подозревали в романах с Константином Богомоловым и Фёдором Бондарчуком, ответила на слухи

"Наслышана о цене успеха и красоты". Софья Синицына, которую подозревали в романах с Константином Богомоловым и Фёдором Бондарчуком, ответила на слухи

Актриса Софья Синицына, которую сначала подозревали в том, что она разрушила брак 57-летнего Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой, а накануне обвинили в романе с 49-летним мужем Ксении Собчак Константином Богомоловым, в соцсетях прокомментировала эти слухи.

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Комментарии
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ХА
Харченко Александр
Я ей не верю, её выражение лица об этом говорит
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17 час.

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