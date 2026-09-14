Выход из состава Великобритании, опасные полуфабрикаты и станции ТО

- Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия хотят провести референдумы о выходе из состава Великобритании; - Третьяковская галерея проверяет сохранность «Троицы» Андрея Рублева, которую в июне 2024 года разместили в Троице-Сергиевой лавре; - С 1 марта 2027 года в России заработает механизм оперативной блокировки опасных товаров через систему маркировки «Честный знак»; - Член палаты представителей Анна Паулина Луна: Пентагон должен гарантировать, что сможет в срочном порядке отключить все задействованные в оборонной инфраструктуре США нейросети; - Минтранс предложил разрешить проводить техосмотр с помощью передвижных диагностических линий в регионах, где не хватает стационарных станций ТО.