Губернатор бразильского штата Сан-Паулу Жоау Дориа сообщил в своем микроблоге в Твиттере, что проливные дожди в регионе привели к тяжелым последствиям Источник Продолжить чтение "Жертвами проливных дождей в Бразилии стали 18 человек" на FiNE NEWS.