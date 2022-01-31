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Жертвами проливных дождей в Бразилии стали 18 человек

Жертвами проливных дождей в Бразилии стали 18 человек

Губернатор бразильского штата Сан-Паулу Жоау Дориа сообщил в своем микроблоге в Твиттере, что проливные дожди в регионе привели к тяжелым последствиям Источник Продолжить чтение "Жертвами проливных дождей в Бразилии стали 18 человек" на FiNE NEWS.

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