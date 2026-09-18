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Худшей ситуации на фронте еще не было, мы потеряем Донбасс, – укро-депутат

Худшей ситуации на фронте еще не было, мы потеряем Донбасс, – укро-депутат

На фронте сложилась худшая для ВСУ ситуация за все время российской СВО, и привели к этому решения нового военного руководства во главе с главкомом ВСУ Михаилом Драпатым.

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