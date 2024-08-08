В России хотят узаконить чудо-еду

Сейчас в законах нет упоминания о функциональных пищевых продуктах, которые — не просто обычная еда. Помимо насыщения организма полезными микроэлементами и аминокислотами, они благотворно влияют на одну или несколько функций того или иного органа.
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