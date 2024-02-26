«Помогут, чем смогут». Сколько россиян считают, что родители должны купить им квартиру

Россияне достаточно активно участвуют в решении жилищного вопроса своих детей. Пятая часть наших сограждан, имеющих детей, уже помогли или помогают сейчас своим детям приобрести жилье, полностью или частично оплатив его стоимость (22%).
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