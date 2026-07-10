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Рожков о подготовке сборной к Паралимпиаде-2028: «В этом году спортсмены успешно выступили почти в 30 квалификационных международных соревнованиях»

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал о подготовке сборной к Играм-2028 в Лос-Анджелесе.

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