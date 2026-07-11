НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Владимирские новости

2 подписчика

Медальный дождь: спортсмены Владимирской области добились впечатляющих результатов

Медальный дождь: спортсмены Владимирской области добились впечатляющих результатов

Спортсмены Владимирской области завоевали десятки медалей на чемпионатах России, этапах Кубков страны и мира, включая 8 наград на чемпионате по спортивной гимнастике и победу Варвары Огневой на этапе Кубка мира по конкуру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии