Медальный дождь: спортсмены Владимирской области добились впечатляющих результатов

Спортсмены Владимирской области завоевали десятки медалей на чемпионатах России, этапах Кубков страны и мира, включая 8 наград на чемпионате по спортивной гимнастике и победу Варвары Огневой на этапе Кубка мира по конкуру.
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