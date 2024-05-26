Шоу-бизнес: Крутил роман с «Мисс Россия», женился на модели, оказался в постели с Бузовой: Виражи многодетного отца Станислава Бондаренко

Станислав Геннадьевич Бондаренко, знаменитый актер и сердцеед, завоевал популярность благодаря ролям в сериалах «Талисман любви», «Грех», «Провинциалка», «Поцелуй судьбы», «Верни мою любовь» и многих других.
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