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Потенциал и причины провала: зенитная ракета Wasserfall (Германия)

Потенциал и причины провала: зенитная ракета Wasserfall (Германия)

В годы Второй мировой войны гитлеровская Германия пыталась разрабатывать перспективные зенитные ракетные комплексы.

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