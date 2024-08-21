Жадность и оскорбление народа: Леонид Якубович удивил своим признанием о «нищенской» пенсии и о «скромной» жизни

ТН

Татьяна Недогреева

Я его просто ненавижу с самого начала его деятельности НИЧЕГОНЕДЕЛАНЬЯ. В СССР получил бесплатное образование инженера стрлителя. А что он построил. Занимал чье- то место в ВУЗе . А потом ,как и большенство людей,его национальности, плевали на то, что их учило государство и надо быть благадарным ему за это, кинулись, расталкивая всех локтями по головам в шоу бизнес, где на халяву хапали и хапают миллионы. Противно было смотреть, как на камеру здоровый и хорошо упитанный мужик пьет и жрет. Мгогих это раэдрожало и, наверное, дошло до него. Стал некоторые продукты в студии раздовать и только детям . Или сладкого пережрал или диабета испугался. " Непосильная " работа повторять по чужому сценорию слова и подглядывать в записи с правильными ответами. Ох, как тяжело и трудно. Я техник- строитель, проработала 30 лет по стройкам и пенсия моя ровно 20 тыс. руб. Обидно? Да. Но зто не только вина обгаглевших шоуменов, а большая часть вины нашего правительства. Это оно сделала такие зарплаты и пенсии. Это оно сделало и возвысело шоуменов до звезд, королей, небожителей, этим унизив рабочий класс, аграриев, интеллигенцию. У меня нет машин, самолетов, велосипедов, параходов и пр. Шоуменской роскоши. Мне дом саманный,без фундамента,которому 77 лет и он разваливается, не на что отремонтировать. А тут 60 тысяч на кофе в ресторане. И за что я должна этого прощелыгу уважать?