Constellation Energy приобретает Calpine за $16,4 млрд

Constellation Energy договорилась о приобретении Calpine за $16,4 млрд с целью получения доступа к десяткам активов по производству электроэнергии по всей территории США на фоне ожидаемого роста спроса на электроэнергию в стране, пишет Bloomberg.
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