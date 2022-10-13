Газета Труд

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А Пушкина-то за что?!

А Пушкина-то за что?!

После массированных ракетных ударов, нанесенных российскими Вооруженными силами по всей территории Украины с целью поражения объектов критической инфраструктуры, привычная картинка в военном противостоянии России с Западом кардинально меняется.

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