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Польша вложит $3 млрд в модернизацию истребителей F-16

Польша вложит $3 млрд в модернизацию истребителей F-16

JAKUB KACZMARCZYK/EPA/TASS Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил журналистам, что республика модернизирует свои истребители F-16 за три миллиарда долларов, 5 октября передает РИА Новости.

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