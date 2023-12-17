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Лука Дончич оформил 8-й в карьере трипл-дабл с 40 очками, «Даллас» победил «Портленд»

Лука Дончич оформил 8-й в карьере трипл-дабл с 40 очками, «Даллас» победил «Портленд»

«Даллас» в гостях был сильнее «Портленда» – 131:120. Разыгрывающий «Мавс» Лука Дончич записал в свой актив 40 очков, 12 подборов и 10 результативных передач.

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