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Подделка или артефакт? Диск из Небры шокировал ученых

Подделка или артефакт? Диск из Небры шокировал ученых

www.globallookpress.com/Rolf Zoellner/imago stock&people Что вам приходит в голову, когда вы слышите словосочетание "небесный диск"? Наверное, как-то так, незатейливо, древние люди назвали Солнце или, может быть, полную Луну.

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