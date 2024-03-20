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Стало известно, в какую страну первым делом отправится Путин после инаугурации: Пашиняну — привет

Стало известно, в какую страну первым делом отправится Путин после инаугурации: Пашиняну — привет

"Ведомости" утверждают, что в скором времени президент России может отправиться в Китай. Очевидно, что посещение Армении теперь в планы Путина входить не будетКогда лидер той или иной страны одерживает победу на выборах, всем становится интересно, куда он отправится после инаугурации.

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