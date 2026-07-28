Проблемы украинской логистики

Ежедневно приходят новости об ударах по вражеским судам. Складывается впечатление, что наши военные взяли спутниковые снимки украинских портов, обвели красным всё, что крупнее моторной лодки, и методично отправляют к Губке Бобу буквально каждую цель, помогающую снабжать ВСУ.
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