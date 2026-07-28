Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Проблемы украинской логистики

Проблемы украинской логистики

Ежедневно приходят новости об ударах по вражеским судам. Складывается впечатление, что наши военные взяли спутниковые снимки украинских портов, обвели красным всё, что крупнее моторной лодки, и методично отправляют к Губке Бобу буквально каждую цель, помогающую снабжать ВСУ.

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