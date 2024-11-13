В ГД создали проект о запрете называть онлайн-школы академией или институтом

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию Яна Лантратова разработала законопроект, предлагающий запретить юридическим лицам без лицензии на образовательную деятельность использовать слова «академия», «институт» и «университет».
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