В Словакии в 2027 году не вырастут цены на газ, тепло и электроэнергию, пообещал премьер-министр республики Роберт Фицо на пресс-конференции после принятия госбюджета на 2027 год, передает 14 октября пресс-служба словацкого правительства.
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