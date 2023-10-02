Астафий Ветряк 3 октября 2023 года расскажет о погоде на оставшуюся осень Дмитрий СавенковСтаринное этническое торжество восточных славян, которое именуется Астафия Ветряка, отмечается современными гражданами российского государства в нынешний вторник 3 октября 2023 года.
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