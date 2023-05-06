Военное обозрение

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Пресс-секретаря Центрального командования ВС США уволили за фейк про ликвидацию главаря боевиков

Пресс-секретаря Центрального командования ВС США уволили за фейк про ликвидацию главаря боевиков

В очень неприятную историю попал пресс-секретарь Центрального командования ВС США полковник Джо Буччино, который отвечал за связи с общественностью в одном из важнейших структурных подразделений американских вооруженных сил.

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