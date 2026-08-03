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Газета.ру

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Жителей Латвии призвали больше пить алкоголь, чтобы поддержать Украину

Жителей Латвии призвали больше пить алкоголь, чтобы поддержать Украину

Жителей Латвии призвали больше пить алкогольных напитков, чтобы поддержать Украину. С таким призывом выступил руководитель латвийской организации "Твои друзья" Каспарс Берзиньш, его слова приводит медиапортал LSM.

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