Что нельзя делать 13 октября в день Михаила Соломенного, чтобы болезни не "напали"

13 октября в народном календаре называется днем Михаила Соломенного. Приставка к имени покровителя дня "Соломенный" объясняется традицией сжигать соломенное наполнение крестьянских постелей, для последующей замены на свежую солому.
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