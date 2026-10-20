В Европе экспроприируют дома россиян под странным предлогом.Власти Литвы, Швеции и Норвегии принимают меры вплоть до экспроприации в отношении сотен домов, принадлежащих гражданам России и расположенных рядом с инфраструктурными и военными объектами.