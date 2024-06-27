На Камчатке мошенницу осудили за обман влюбленного в ее аккаунт инвалида

Жительница Камчатки получила срок за обман инвалида. Об этом сообщает прокуратура региона. По версии следствия, россиянка познакомилась с 30-летним мужчиной два года назад в баре и взяла у него номер телефона.
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