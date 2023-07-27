46 лет назад мужчина наполнил землей квартиру и оставил. Сейчас она стоит дороже всех квартир в районе

AK

Alexander Kneper

Александр К. Ну, в Нью- Йорке тоже есть свой Сохо- район в Даунтауне боро Манхэттен, Нью-Йорк, ограниченный Канал-стрит на юге, Хаустон-стрит на севере, Шестой авеню на западе и Кросби-стрит — на востокe. Район известен своими зданиями XIX века с чугунными элементами, наличием множества галерей, магазинов, кафе, ресторанов и отелей, популярен среди туристов ;))