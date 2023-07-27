В далеком 1977 году мужчина по имени Уолтер де Мариа принял решение, которое на тот момент показалось странным и неоднозначным: он решил заполнить свою огромную квартиру, расположенную в самом сердце Нью-Йорка, ничем иным, как 140 тоннами чистой земли.
46 лет назад мужчина наполнил землей квартиру и оставил. Сейчас она стоит дороже всех квартир в районе
Комментарии
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AK
Alexander Kneper
Александр К. Ну, в Нью- Йорке тоже есть свой Сохо- район в Даунтауне боро Манхэттен, Нью-Йорк, ограниченный Канал-стрит на юге, Хаустон-стрит на севере, Шестой авеню на западе и Кросби-стрит — на востокe. Район известен своими зданиями XIX века с чугунными элементами, наличием множества галерей, магазинов, кафе, ресторанов и отелей, популярен среди туристов ;))
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7 час.
ГМ
Георгий Михалев
Идиоты есть везде.
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7 час.
Александр Александров
Дуракам закон не писан, если писан - то не читан, если читан - то не понят, если понят - то не так.
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4 час.
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