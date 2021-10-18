Комсомольская правда

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В тайнике итальянской мафии обнаружили сотни замороженных тушек сонь

В тайнике итальянской мафии обнаружили сотни замороженных тушек сонь

Полиция Италии, обнаружившая в Калабрии ферму по выращиванию конопли, кроме прочего нашла в морозильных камерах более 200 замороженных тушек сонь.

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