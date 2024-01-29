СВР: США обеспокоены сбоями в их кампании по изоляции России в спорте

Как сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина, в администрации США обеспокоены тем, что запущенная ими кампания по так называемой изоляции России в спорте высших достижений дает сбои.
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