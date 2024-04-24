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Участники СВО и лица в Белгородской области смогут взять льготную ипотеку под 2%

Участники СВО и лица в Белгородской области смогут взять льготную ипотеку под 2%

Участники и ветераны специальной военной операции (СВО), а также ряд лиц в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Белгородской областях смогут до 30 апреля 2025 года оформить льготную ипотеку под 2% на вторичном рынке.

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